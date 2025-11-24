17:12, 24 ноября 2025, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
Нарын получил новые автобусы и спецтехнику для коммунальных служб
Фото пресс-служба кабмина
В рамках рабочей поездки в Нарынскую область глава кабинета министров Адылбек Касымалиев осмотрел спецтехнику, приобретенную для коммунальных и городских служб и новые автобусы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Сегодня передали ключи от 11 автобусов и 10 единиц спецтехники.
По поручению президента Садыра Жапарова для развития транспортной и строительной инфраструктуры Нарына из стабилизационного фонда главы государства мэрии Нарына выделили 250 миллионов сомов, из которых 230 миллионов сомов направили на закупку спецтехники.