Общество

Кыргызстан получил от Японии 17 единиц современной специальной техники

Фото Минсельхоза. Кыргызстан получил 17 единиц современной специальной техники

В рамках грантовой поддержки от Японского агентства международного сотрудничества Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана передали 17 единиц современной специальной техники для обслуживания ирригационной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс- службе Минводсельпрома.

По ее данным, технику на сумму 643 миллиона 302 тысячи 758 сома поставили по проекту «Улучшение оснащения техникой для содержания ирригационных каналов». Всего в его рамках планируют передать 34 единицы техники, оставшаяся часть поступит до конца года.

Проект реализуют в целях модернизации водохозяйственной инфраструктуры страны.

По словам заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, обновление технической базы является стратегическим шагом для обеспечения водоснабжения фермеров и укрепления продовольственной безопасности страны. 

Отмечается, что технику распределят между областными и районными управлениями водного хозяйства, что, как ожидается, повысит эффективность и своевременность обслуживания ирригационной и дренажной сети.
