Власть

Таласской области передали 42 единицы спецтехники отечественного производства

В Таласскую область официально переданы 42 единицы новой специальной техники отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев вручил спецтехнику полпреду президента в Таласской области Эрмату Джумаеву.

Регион получил мусоровозы, грузовые автомобили, дорожную уборочную технику, телескопические подъемники для высотных работ, экскаваторы, асфальтоукладчики и бетономешалки. Техника будет распределена между мэрией города Талас и госадминистрациями Айтматовского, Манасского и Бакай-Атинского районов.

Отметим, Данияр Амангельдиев с рабочим визитом посетил Таласскую область и принял участие в заседании коллегии. Также он ознакомился с ходом подготовки к торжественному празднованию 35-летия независимости Кыргызской Республики, которое состоится в этом году в Таласской области.
