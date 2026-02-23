Министерство чрезвычайных ситуаций получило 116 единиц спецтехники

Сегодня на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил Министерству чрезвычайных ситуаций ключи от 116 единиц новой специальной техники. Церемонию приурочили ко Дню защитника Отечества, сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев поздравил спасателей с праздником и отметил системную работу властей по укреплению материально-технической базы ведомства.

За последние пять лет МЧС получило 652 единицы автотранспорта на общую сумму 7 миллиардов сомов.

Поступление еще 116 машин ознаменовало полное обновление технического парка министерства и стало одним из самых масштабных этапов модернизации за годы независимости.

Глава кабмина подчеркнул, что государство в полном объеме финансирует нужды ведомства. Бюджет МЧС в 2025 году превысил 5,5 миллиарда сомов. Дополнительно выделенные средства министерство направило на аварийно-восстановительные работы, инфраструктурные проекты, развитие приграничных территорий, строительство метеостанций и мостов.







Председатель кабинета министров высоко оценил профессионализм кыргызстанских спасателей. Они выполняют сложнейшие задачи внутри страны и за рубежом: от глубоководных погружений и экологической очистки озера Иссык-Куль от мусора и сетей до спасательных операций на пике Ленина и помощи пострадавшим при землетрясении в Турции.