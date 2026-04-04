Кабинет министров Кыргызстана утвердил соглашение о сотрудничестве стран СНГ в сфере автомобилестроения, подписанное 28 октября 2016 года.

Согласно постановлению, документ официально одобрен в рамках выполнения внутренних процедур. Ответственным органом за реализацию соглашения определено Министерство экономики и коммерции.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Исполком СНГ о завершении всех необходимых процедур со стороны Кыргызстана для вступления соглашения в силу.

Речь идет о развитии взаимодействия стран Содружества в автомобильной отрасли, включая кооперацию, обмен технологиями и расширение промышленного сотрудничества.

Постановление вступит в силу через 10 дней.