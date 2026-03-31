Власть

Кыргызстан и Россия ускорят поставки военной техники

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Кыргызстаном и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ был подписан 26 ноября 2025 года в Бишкеке и теперь направлен на утверждение парламентом.

Согласно материалам кабинета министров, инициатива направлена на упрощение и ускорение взаимодействия между сторонами. В частности, предлагается сократить сроки подготовки контрактов на поставку продукции военного назначения, а также упростить процедуры их согласования.

Протокол предусматривает, что уполномоченные организации смогут заключать контракты без длительных бюрократических процедур — до окончательного утверждения перечней поставок. 

Это должно ускорить поставки запчастей, техники, оборудования, а также проведение ремонта, модернизации и сервисного обслуживания.

Кроме того, документ расширяет возможности сотрудничества в части обучения специалистов, передачи технической документации и обеспечения комплексного обслуживания военной продукции.

В кабмине подчеркивают, что реализация соглашения будет осуществляться в рамках предусмотренных бюджетных средств и не повлечет дополнительных расходов.

После ратификации Жогорку Кенешем протокол вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур и обмена уведомлениями между Кыргызстаном и Россией.

Распоряжение о внесении законопроекта подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.
