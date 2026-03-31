ЦИК прекратила полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана на заседании утвердила решения территориальных избирательных комиссий Бишкека по ряду кадровых вопросов.
Речь о досрочном прекращении полномочий депутатов местных кенешей, исключении кандидатов из списков, а также передаче вакантных мандатов следующим по очереди кандидатам.
В частности, досрочно прекращены полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова, избранного по списку партии «Эмгек». Основанием стало его личное заявление.
Ожидается, что освободившийся мандат передадут следующему кандидату из партийного списка в установленном законом порядке.