ЦИК прекратила полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана на заседании утвердила решения территориальных избирательных комиссий Бишкека по ряду кадровых вопросов.

Речь о досрочном прекращении полномочий депутатов местных кенешей, исключении кандидатов из списков, а также передаче вакантных мандатов следующим по очереди кандидатам.

В частности, досрочно прекращены полномочия депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова, избранного по списку партии «Эмгек». Основанием стало его личное заявление.

Жаныбек Асанбеков известен тем, что поднимал вопросы возможного незаконного строительства в Бишкеке. В частности, в 2026 году он заявил о нарушениях при возведении объектов рядом с действующим кладбищем в Орто-Сае, указывая на несоблюдение санитарных норм и требуя проверки законности выданных разрешений через прокуратуру.

Ожидается, что освободившийся мандат передадут следующему кандидату из партийного списка в установленном законом порядке.