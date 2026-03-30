Власть

В июне хотят временно открыть альтернативную дорогу Север — Юг

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал в соцсетях о том, как посетил альтернативную дорогу Север — Юг и ознакомился с ходом ее строительства.

По его словам, на большинстве участков имеются опасные зоны: обвалы камней, сход лавин и снежные заносы.

«Для обеспечения безопасности дороги ведется строительство допсооружений, одновременно продолжаются трудоемкие работы по расчистке участков, где происходят оползни и камнепады. Дорогу начали строить в 2014 году за счет кредитов, полученных от Китая и других доноров (АБР, ИБР). Проект был принят в спешке и оказался непроработанным. Это было связано с заинтересованными группами, стремившимися как можно быстрее освоить около $1 миллиарда кредитных средств. К крупному проекту с миллиардным бюджетом проявляли интерес многие, и значительная часть средств была похищена: условно половина направлялась на строительство, а другая — присваивалась. В результате значительная часть заемных средств присвоена тогдашними руководителями и ответственными лицами. Средства использовались не по назначению, а качество работ оказалось низким», — написал он.

Дайырбек Орунбеков подчеркнул, что из-за этого проблема обеспечения безопасности дороги остается нерешенной до сих пор.

«В настоящее время государство вынуждено дополнительно тратить миллиарды сомов на устранение недостатков и завершение строительства незаконченных участков. При этом население требует как можно скорее завершить дорогу и ввести ее в эксплуатацию. Однако недостроенные участки остаются опасными для проезда. Несмотря на это, фиксируются случаи, когда водители договариваются с постовыми и проезжают за взятки», — отметил он.

Орунбеков добавил, что с учетом обращений граждан принято решение временно открыть дорогу с июня по ноябрь текущего года.

«Однако на ряде участков сохраняется риск камнепадов и оползней, что представляет угрозу для жизни людей. Поздней осенью, с ноября, дорога снова будет закрыта до мая 2027 года. Полное завершение строительства и обеспечение безопасности для пользователей планируется к 2028 году. До этого времени будут устранены недостатки и укреплены опасные участки. По фактам хищения средств в свое время возбуждены уголовные дела, судебные разбирательства продолжаются», — подытожил глава службы.
