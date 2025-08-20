11:30
Общество

Расчищен от камней участок Арал-Казарман автодороги север — юг

Расчищен для проезда автотранспорта в одну колею от повторно упавших со склонов гор камней 283-й километр дороги север – юг, заблокированный в 00.00 20 августа 2025 года. Об этом сообщает Минтранс.

По его данным, предпринятыми оперативными мерами вышеупомянутый участок дороги был открыт для проезда автотранспорта работниками ДЭП 18 в 01.00 в одну полосу.

Необходимо отметить, что 8 августа был расчищен в одну колею с 283-го по 284-й километр дороги от упавших с гор камней, общий объем которых составил 141 тысячу кубических метров. Участок этой дороги полностью еще не открыт (в две полосы), так как применяемая для расчистки техника находится на ремонте. Тогда на расчистку камней в одну колею на участке Арал- Казарман потребовалось 15 дней. Сюда было привлечено два экскаватора, два погрузчика, пять автомашин Хово и 18 рабочих от ДЭП 18 и других дорожных предприятий и айыл окмоту. Здесь для открытия дороги в одну полосу проводились буро-взрывные работы.

Напомним, 24 июля 2025 года примерно в 12.00 на 283-284-м километрах автодороги на участке Арал-Казарман сошла крупная масса камней с горного склона, в результате чего движение транспорта было приостановлено на 15 дней. Работы по ликвидации последствий камнепада на данном участке начались незамедлительно.

В связи с временным закрытием участка на 283-м километре тогда водителям было рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в частности автодорогу Казарман – Ак-Талчат через перевал Кара-Гоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340290/
