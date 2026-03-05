19:09
Общество

Участок автодороги север — юг очищен от камнепада

4 марта на участке с 243-го по 296-й километр альтернативной автодороги север — юг, на отрезке Арал — Казарман, вследствие снегопада с горного склона сошли камни, которые перекрыли одну полосу движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Силами дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 18 участок дороги расчищен от камней, движение восстановлено. В настоящее время трасса открыта, ограничений движения нет.

Аналогичная ситуация зафиксирована и на автодороге Арал — Мин-Куш в Джумгальском районе. В настоящее время ДЭП № 24 задействовало спецтехнику, ведутся очистные работы. Для автотранспортных средств организовано одностороннее движение.
