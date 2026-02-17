Глава кабмина в Оше: деления на север и юг быть не должно

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на коллегии в Оше призвал прекратить любые разговоры о разделении страны по региональному принципу.

«Не должно быть никаких «север—юг». Этого не будет. И разговоров таких быть не должно», — подчеркнул он.

По словам главы кабмина, соответствующие требования ранее обозначил и президент. Власти намерены усилить интеграцию регионов, в том числе через образовательные и кадровые механизмы.

Касымалиев сообщил, что со следующего года планируется реализация программ по строительству социальных объектов и расширению студенческих обменов между регионами.

«Будем менять подход. Планируем обмен студентами — по 5 тысяч человек. Студенты с севера будут учиться на юге, с юга — на севере», — заявил он.

Кроме того, глава кабмина отметил, что ротация коснется и государственных служащих. «Сотрудников, которые долгое время работают на одном месте, будем менять», — сказал он.

По его словам, такие меры направлены на укрепление единства страны, повышение управляемости и устранение региональных перекосов.