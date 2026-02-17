18:01
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

Глава кабмина в Оше: деления на север и юг быть не должно

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на коллегии в Оше призвал прекратить любые разговоры о разделении страны по региональному принципу.

«Не должно быть никаких «север—юг». Этого не будет. И разговоров таких быть не должно», — подчеркнул он.

По словам главы кабмина, соответствующие требования ранее обозначил и президент. Власти намерены усилить интеграцию регионов, в том числе через образовательные и кадровые механизмы.

Касымалиев сообщил, что со следующего года планируется реализация программ по строительству социальных объектов и расширению студенческих обменов между регионами.

«Будем менять подход. Планируем обмен студентами — по 5 тысяч человек. Студенты с севера будут учиться на юге, с юга — на севере», — заявил он.

Кроме того, глава кабмина отметил, что ротация коснется и государственных служащих. «Сотрудников, которые долгое время работают на одном месте, будем менять», — сказал он.

По его словам, такие меры направлены на укрепление единства страны, повышение управляемости и устранение региональных перекосов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362408/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Адылбек Касымалиев потребовал прекратить «наезды» на бизнес в городе Ош
Глава кабмина и мэр Оша проверили строительство дороги Ош — Кара-Суу и теплицы
В КР упростили порядок получения господдержки для семеноводческих хозяйств
Изменен порядок централизованных поставок лекарств через «Кыргызфармацию»
Кабмин изменил порядок рассмотрения жалоб инвесторов
В кабинете министров кадровые перестановки: назначены и. о. двух министров
Президент пообещал не допустить раскола по линии север — юг и продолжить реформы
Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Таджикистана
В КР сокращены сроки получения спецразрешений для тяжеловесных грузовиков
Усилены функции «Салык Сервис»: он займется информированием граждан
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об&nbsp;отставке Садыр Жапаров: Камчыбек Ташиев был предупрежден об отставке
Бизнес
MBusiness снизил ставку по&nbsp;онлайн-кредиту до&nbsp;рекордных 16&nbsp;процентов MBusiness снизил ставку по онлайн-кредиту до рекордных 16 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
17 февраля, вторник
17:39
Сменился начальник Джалал-Абадского областного управления архитектуры Сменился начальник Джалал-Абадского областного управлен...
17:22
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
17:22
Новые наркотики под запрет: список пополнят 20 веществ
17:19
Женишбек Токторбаев пока на месте: слухи об отставке мэра Оша опровергают
17:09
Конституционный суд определил дату очередных президентских выборов