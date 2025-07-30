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Общество

Расчистка участка Арал — Казарман альтернативной дороги север — юг продолжается

На 283-284 километре альтернативной автодороге север — юг расчищено 59 тысяч кубических метров камней из общего объема сошедших здесь 70−80 тысяч кубических метров. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

По его данным, к работе привлечено 2 экскаватора, 2 погрузчика, 5 автомашин Хово и 18 рабочих ДЭП и других дорожных предприятий и айыл окмоту. Расчистка объемных камней продолжается уже пятый день, так как объем сошедшей массы очень большой.

Напомним, 24 июля 2025 года на 283-284 километре альтернативной автодороги на участке Арал — Казарман сошла крупная масса камней с горного склона, в результате чего движение транспорта временно было приостановлено.

Работы по ликвидации последствий камнепада на данном участке начались незамедлительно. В связи с временным закрытием участка водителям было рекомендовано использовать альтернативные маршруты, в частности автодорогу Казарман — Ак-Талчат через перевал Кара-Гоо.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337961/
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