Власть

Президент пообещал не допустить раскола по линии север — юг и продолжить реформы

Президент Садыр Жапаров дал развернутое интервью агентству «Кабар», в котором прокомментировал общественные дискуссии после ухода Камчыбека Ташиева с поста председателя ГКНБ, ответил на вопросы о возможном расколе по региональному признаку, досрочных выборах, борьбе с криминалом и коррупцией, а также о кадровой политике.

Глава государства категорически исключил возможность раскола страны по региональному принципу. По его словам, разделение общества на север и юг на протяжении десятилетий использовалось политиками в борьбе за власть, тогда как простые граждане становились инструментом в этих процессах.

Я никогда не допущу разделения по линии север — юг. Такой раскол начинается тогда, когда это выгодно политикам.

Садыр Жапаров

Президент напомнил, что с 2021 года проводится масштабная кадровая ротация в государственных органах. По его словам, акимы и судьи прошли стопроцентную ротацию: представители южных регионов работают на севере, а северных — на юге. Аналогичные процессы коснулись прокуратуры, ГКНБ и МВД.

Садыр Жапаров отметил, что в перспективе ротация затронет и уровень айыл окмоту, поскольку на местах часто фиксируются случаи распределения тендеров, земель и иных ресурсов в пользу родственников и близкого окружения местных руководителей.
