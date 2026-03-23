Кадровые изменения. Глава «Тазалыка» стал акимом Октябрьского района Бишкека

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, новым акимом Октябрьского района назначен Джолдош Чуштуков. Ранее он занимал должность директора МП «Тазалык».

Директором муниципального предприятия «Тазалык» назначен Максатбек Арынов. Ранее он занимал должность директора Службы мобилизационного резерва мэрии Бишкека.

Напомним, стало известно, что мэр столицы освободил от должности акима Октябрьского района Бишкека Жаныбека Орозалиева и его первого заместителя Майрамбека Адылбекова. Причиной стала неудовлетворительная работа по улучшению и благоустройству Орто-Сайского рынка.