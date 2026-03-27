16:25
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Власть

Генерального консула КР в Анталье освободили от должности

Рустам Кошонов освобожден от должности Генерального консула Кыргызстана в городе Анталья. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Как отмечается, распоряжение подписано в связи с завершением срока дипломатической миссии Рустама Кошонова.   

Рустам Кошонов возглавил Генеральное консульство в городе Анталье 3 декабря 2022 года. До этого с 2019 года руководил департаментом государственного протокола Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Садыр Жапаров в октябре 2021 года подписал указ об учреждении Генерального консульства Кыргызстана в городе Анталье (Турция).  
Ссылка: https://24.kg/vlast/367782/
просмотров: 325
Версия для печати
27 марта, пятница
16:09
Кто получит до 26 миллионов сомов. Итоги отбора айыльных аймаков Кто получит до 26 миллионов сомов. Итоги отбора айыльны...
16:06
Генерального консула КР в Анталье освободили от должности
15:56
Умный отдых в Бишкеке: как шахматы объединяют поколения на бульваре Эркиндик
15:53
Садыр Жапаров и Владимир Путин созвонились и обсудили стратегические приоритеты
15:51
В Бишкеке прошла встреча руководителей железных дорог стран ШОС. Что обсудили