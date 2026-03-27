Генерального консула КР в Анталье освободили от должности

Рустам Кошонов освобожден от должности Генерального консула Кыргызстана в городе Анталья. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Как отмечается, распоряжение подписано в связи с завершением срока дипломатической миссии Рустама Кошонова.

Рустам Кошонов возглавил Генеральное консульство в городе Анталье 3 декабря 2022 года. До этого с 2019 года руководил департаментом государственного протокола Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Садыр Жапаров в октябре 2021 года подписал указ об учреждении Генерального консульства Кыргызстана в городе Анталье (Турция).