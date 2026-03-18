17:47
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

ЦИК КР передаст четыре мандата новым депутатам

Сегодня на заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов передаст четыре мандата новым депутатам.

Так, вместо Курманкула Зулушева мандат получит Улукбек Ормонов, вместо Шаирбека Ташиева – Мавлюда Калбердиева, вместо Нурланбека Азыгалиева – Бактыбек Чойбеков и вместо Гульсункан Джуналиевой – Алтынкуль Мурзакимова.

Напомним, в текущем созыве парламента уже восемь нардепов сложили свои полномочия: Эльдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Куванычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев, Нурланбек Азыгалиев и Гулсункан Джунушалиева. Еще один депутат Жанарбек Акаев назначен мэром Оша указом президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366462/
просмотров: 265
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
18 марта, среда
17:39
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
17:30
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
17:29
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
17:28
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
17:23
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве