ЦИК КР передаст четыре мандата новым депутатам.

Сегодня на заседании Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов передаст четыре мандата новым депутатам.

Так, вместо Курманкула Зулушева мандат получит Улукбек Ормонов, вместо Шаирбека Ташиева – Мавлюда Калбердиева, вместо Нурланбека Азыгалиева – Бактыбек Чойбеков и вместо Гульсункан Джуналиевой – Алтынкуль Мурзакимова.

Напомним, в текущем созыве парламента уже восемь нардепов сложили свои полномочия: Эльдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Куванычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев, Нурланбек Азыгалиев и Гулсункан Джунушалиева. Еще один депутат Жанарбек Акаев назначен мэром Оша указом президента.