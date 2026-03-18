Власть

Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил коллективу Национального банка нового председателя Алмаза Бакетаева.

Глава кабмина обозначил приоритетные направления работы регулятора и выразил уверенность, что под руководством нового главы Нацбанк сосредоточится на развитии банковского сектора, повышении эффективности денежно-кредитной политики и обеспечении устойчивого экономического роста.

Адылбек Касымалиев пожелал Алмазу Бакетаеву успехов на ответственной должности.

Алмаз Бакетаев родился 20 января 1971 года в Таласе.

Имеет высшее техническое и экономическое образование. Окончил Фрунзенский политехнический институт, позже получил квалификацию экономиста.

Трудовую деятельность начал в системе налоговых органов. В разные годы работал в налоговой полиции, Государственной налоговой службе и Министерстве финансов, где занимал различные должности.

Занимал пост заместителя министра финансов, возглавлял Центральное казначейство. Также работал вице-мэром Бишкека, курируя финансово-экономический блок.

С 2021 года занимал должность министра финансов Кыргызской Республики.
