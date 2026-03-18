Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил коллективу Национального банка нового председателя Алмаза Бакетаева.

Глава кабмина обозначил приоритетные направления работы регулятора и выразил уверенность, что под руководством нового главы Нацбанк сосредоточится на развитии банковского сектора, повышении эффективности денежно-кредитной политики и обеспечении устойчивого экономического роста.

Адылбек Касымалиев пожелал Алмазу Бакетаеву успехов на ответственной должности.