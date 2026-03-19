Власть

За что чаще всего в 2025-м наказывали мигрантов в России, проинформировало МВД

Миграционная служба МВД России подвела результаты работы за 2025 год. Они опубликованы на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что реализованы системные меры по укреплению правопорядка в сфере миграции, усилению контроля за миграционными потоками, противодействию незаконной миграции.

В сравнении с 2024-м на 11,3 процента возросло количество внеплановых проверок, проведенных сотрудниками миграционных подразделений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Выявлено на 13,3 процента больше правонарушений миграционного законодательства. Общее количество пресеченных правонарушений в сфере миграции также увеличилось на 8,5 процента.

Чаще всего мигранты привлекались к административной ответственности за нарушения правил въезда в Россию и режима пребывания.

Напомним, в прошлом году сотрудники российской полиции наделены полномочиями самостоятельно принимать решения о выдворении за пределы страны нарушителей миграционного законодательства и помещении их в специальные учреждения для временного содержания в целях высылки из РФ. По сведениям МВД страны, всего данным мерам подвергнуто около 60 тысяч лиц.

Помимо этого, почти на треть сократилось как количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание и видов на жительство, так и число принятых в гражданство Российской Федерации иностранцев.

Благодаря запуску реестра контролируемых лиц, а также мерам профилактического характера фиксируется увеличение числа граждан, соблюдающих требования законодательства в сфере трудовой миграции: количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с мигрантами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, возросло на 25,9 процента, разрешений на работу — на 44,5 процента.

При этом число находящихся на территории РФ неработающих иностранцев сократилось: несовершеннолетних — на 24,5 процента, женщин — на 7,6 процента.

Общее число мигрантов уменьшилось на 8,6 процента — до 5,7 миллиона человек.
