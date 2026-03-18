В ЖК просят разъяснить судьбу Дома художников на проспекте Чуй. Об этом заявлено на заседании ЖК.

По словам Сеидбека Атамбаева, здание Союза художников, имеющее 90-летнюю историю, оказалось в центре обсуждений после публикаций в СМИ о возможной передаче объекта управлению делами президента.

Он попросил дать разъяснения, отметив, что среди художников наблюдается недовольство в связи с данной ситуацией.

Депутат Гуля Кожокулова потребовала от кабмина действий по сохранению Дома художника.

"Речь идет о духовном, творческом развитии граждан. Прошу кабинет министров срочно вмешаться в данный вопрос. Наша творческая интеллигенция обращается, вышли на митинг. Не могу понять, как Министерство культуры не было в курсе по поводу земельного участка! Это исторический объект, и он находится в центре столицы. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы данное сообщество было сохранено. Не должно быть такого варварского отношения. Столько объектов в Бишкеке были разрушены, была разрушена знаменитая мозаика, культурные объекты и мозаики на жилых домах не везде сохранены. Творчество наших художников должно стоять во главе угла. Это наше духовное развитие",— заявила парламентарий.