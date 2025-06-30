В Баткене продолжается строительство нового здания Минюста

В Баткене продолжается строительство нового административного здания Министерства юстиции. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Работы начались в 2024 году и финансируются из республиканского бюджета. Согласно проекту, тендерная стоимость объекта составляет 36 миллионов сомов.

Здание будет двухэтажным с подвалом общей площадью 536 квадратных метров. Его полностью оснастят всем необходимым оборудованием для комфортной и эффективной работы сотрудников.

Строительная готовность объекта на сегодня составляет 70 процентов.