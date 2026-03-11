11:37
Власть

Девять из десяти кандидатов на пост главы МЧС оказались замешаны в коррупции

Девять из десяти предложенных кандидатов на должность министра чрезвычайных ситуаций оказались связаны с коррупционными делами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, после освобождения от должности прежнего главы ведомства было предложено рассмотреть десять кандидатур.

«Но по девяти из них выяснилось, что есть коррупционные дела. У нас что на госслужбе не осталось нормальных и чистых кадров? Мы еле нашли подходящую кандидатуру», — сказал президент.

Ранее от должности министра чрезвычайных ситуаций отстранили Урматбека Шамырканова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365455/
просмотров: 572
