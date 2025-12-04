14:18
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы

Государственная комиссия по координации водного хозяйства Центральной Азии согласовала лимиты водозабора и режим работы водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 годов.

Так, по реке Амударье общий лимит составляет 55,4 миллиарда кубических метров, из них 15,9 миллиарда приходится на октябрь — апрель.

Распределение по странам:

— Таджикистан — 9,8 миллиарда кубометров;
— Туркменистан — 22 миллиарда кубометров;
— Узбекистан — 22 миллиарда кубометров.

Еще 44 миллиарда кубических метров стока должны поступить к гидропосту «Керки» — точке контроля в нижнем течении Амударьи.

— Аральское море и дельта Амударьи получат 4,2 миллиарда кубометров, половина — в межвегетационный период.

Санитарно-экологические объемы для Дашогузской и Хорезмской областей, а также Каракалпакстана — 800 миллионов кубических метров. Объем предназначен для поддержания экосистем и водоснабжения Приаралья.

По реке Сырдарье общий лимит водозабора на вегетационный период — 4,21 миллиарда кубометров.

— Казахстан — 460 миллионов кубометров через канал «Дустлик»;
— Кыргызстан — 47 миллионов кубометров;
— Таджикистан — 365 миллионов кубометров;
— Узбекистан — 3,34 миллиарда кубометров.

Показатели основаны на прогнозируемом стоке, доступных запасах и требованиях экологического стока.

Что касается водохранилищ, то на 1 октября этого года общий объем воды в них составлял 15,52 миллиарда кубических метров.

По прогнозам на 2026-й, притоки к верхним водохранилищам ожидаются следующие:

— к Токтогульскому водохранилищу на уровне 2,93 миллиарда кубометров (+98 процентов от нормы);
— к Андижанскому — 884 миллиона кубометров (95 процентов от нормы);
— к Чарвакскому — 1,07 миллиарда кубометров (75 процентов от нормы).

Общий боковой приток ожидается на уровне 71 процента от нормы, или 12,77 миллиарда кубических метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353407/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
В Бишкеке обсудили инициативу президента о платформе «ЦА — территория мира»
Признание дипломов в ЦА. Кыргызстан не провел внутригосударственные процедуры
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
14:17
Регистрация и страховка. Новые правила для электросамокатов вводят в Казахстане Регистрация и страховка. Новые правила для электросамок...
14:10
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
14:05
Страны Центральной Азии согласовали лимиты воды на 2025-2026 годы
14:00
Бишкек-2050: четыре мегапроекта, которые могут навсегда изменить столицу
13:58
Google Alert сообщил о землетрясении магнитудой 4,6 на границе РК и КР