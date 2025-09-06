Адылбек Касымалиев поздравил работников водного хозяйства с праздником

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев поздравил работников и ветеранов водного хозяйства с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В тексте поздравления он отметил, что в этом году исполняется ровно 100 лет со дня принятия исторического решения об образовании Управления водного хозяйства Кара-Кыргызской автономной области.
По словам главы кабмина, именно этот шаг заложил основу развития сложной системы управления водными ресурсами страны.
«Водные ресурсы — это основа жизни и стратегический актив Кыргызстана. От их рационального использования зависит развитие сельского хозяйства, энергетики, промышленности, а также экологическая безопасность», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.
Он поблагодарил специалистов отрасли за профессионализм и преданность делу, обеспечивающие стабильное водоснабжение населенных пунктов, полив сельхозугодий и работу гидроэлектростанций.
Глава кабмина также пожелал работникам водного хозяйства здоровья, энергии, благополучия и новых успехов в их ответственной миссии.