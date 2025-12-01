Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям

По данным международных источников, показатель водного стресса Кыргызстана достигает 3,28 — высокого уровня, который приближается к «предкризисным» значениям. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома по итогам круглого стола, на котором участники обсудили текущее состояние водных ресурсов страны, перспективы развития ирригации и формирование комплексной инвестиционной стратегии для водного сектора.

Уточняется, что республика обладает значительным водным потенциалом. Но тем не менее объемы гарантированных водных ресурсов, доступные для использования, остаются ограниченными и напрямую влияют на развитие сельского хозяйства, энергетики, питьевого водоснабжения.

Имеющиеся водные ресурсы КР:

— ежегодный речной сток составляет около 50 миллиардов кубических метров;

— 14 миллиардов кубических метров подземных вод;

— почти 10 тысяч ледников;

— более 45 тысяч рек, общая длина которых составляет порядка 168 тысяч километров.

Замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев в своем выступлении представил информацию о реформах, которые закладывают основу для модернизации водного сектора. В их числе — принятие Национальной водной стратегии до 2040 года, Нацпрограммы развития до 2030-го, новой редакции Водного кодекса, Указа президента «О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса».

«Одновременно Кыргызстан активно продвигает климатическую повестку. Считаем, что все эти направления реформ — строительство водохранилищ, модернизация ирригации, цифровизация, создание бассейновых органов — формируют единую стратегию, направленную на повышение водной безопасности страны», — отметил чиновник.

На круглом столе подчеркнуто, что инвестиции должны быть направлены на строительство и модернизацию водохранилищ, реконструкцию ирригационных каналов, внедрение водосберегающих технологий полива, цифровизацию водного учета, создание новых систем мониторинга и прогнозирования, развитие инфраструктуры адаптации к изменению климата, создание школы водников и подготовку специалистов.

Подводя итоги, участники мероприятия заметили, что государство и международные партнеры придерживаются единой позиции по приоритетам развития водного сектора. Совместная работа позволит усилить устойчивость экономики к климатическим рискам и содействовать обеспечению водной и продовольственной безопасности КР.