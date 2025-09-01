Казахстан предлагает создать центр по изучению водных проблем ШОС

В Казахстане предлагают открыть центр по изучению водных проблем ШОС. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото Акорды

Пресс-служба Акорды уточняет, что глава государства предлагает открыть в республике офис ШОС и центр изучения водных проблем, а также поддержал проект «Трансалтайский диалог».

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС. По его словам, РК считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против трех зол: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма.

«Мы выступаем за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности», — сказал президент Казахстана.

Он также отметил, что изменения климата уже приводят к опустыниванию, засухе, обмелению рек и озер, таянию ледников. Эти вызовы не знают границ, поэтому страны должны объединять усилия.