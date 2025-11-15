Работу Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ обсудили страны региона

Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 годы утвердили члены межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии на своем заседании в городе Ашхабаде. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Участники также рассмотрели итоги вегетационного периода 2025 года и отчитались о ходе работ по реализации задач, поставленных на саммитах глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

«Прошедший поливной период прошел в непростых климатических условиях, но взаимодействие всех государств, входящих в МКВК, позволило обеспечить стабильное прохождение вегетации. Основа дальнейшей совместной работы закладывается на подобных заседаниях. Мы и наши партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон», – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.