14:53
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Экономика

Работу Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ обсудили страны региона

Прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 годы утвердили члены межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии на своем заседании в городе Ашхабаде. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Участники также рассмотрели итоги вегетационного периода 2025 года и отчитались о ходе работ по реализации задач, поставленных на саммитах глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.  

«Прошедший поливной период прошел в непростых климатических условиях, но взаимодействие всех государств, входящих в МКВК, позволило обеспечить стабильное прохождение вегетации. Основа дальнейшей совместной работы закладывается на подобных заседаниях. Мы и наши партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон», – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351040/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР выселяют из здания
Адылбек Касымалиев поздравил работников водного хозяйства с праздником
Казахстан предлагает создать центр по изучению водных проблем ШОС
Поливная вода. Не останутся ли фермеры Кыргызстана без нее в самую жару?
Стройку водоканала Кош-Теп в Афганистане, финансируемую USAID, приостановят
Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов
В Кыргызстане отремонтировали более 200 насосных агрегатов
Изменения и прогнозы по воде в Токтогулке. Хватит ли ее на отопительный сезон?
Водные проблемы в Центрально-Азиатском регионе. Страны готовы решить их сообща?
Кыргызстан — основной источник воды в регионе. Но почему ему ее не хватает?
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
В&nbsp;Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли
Кыргызский легпром в&nbsp;кризисе. Почему грузы застряли на&nbsp;границе с&nbsp;Россией? Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
Бизнес
Инновации в&nbsp;строительстве&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;новым стандартам качества Инновации в строительстве — путь к новым стандартам качества
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
15 ноября, суббота
14:42
Работу Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ обсудили страны региона Работу Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ обсуди...
14:32
Бьют и вымогают деньги. Камчыбека Ташиева просят вмешаться в конфликт школьников
14:23
В Кара-Кульдже начнут перерабатывать шерсть
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 15 ноября. Как изменились цены за неделю
13:39
Шевченко vs Жанг: круче не бывает, заявил президент UFC Дана Уайт