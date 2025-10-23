Барса утвердили как символ Кыргызстана и ввели правила применения

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил постановление о признании снежного барса (илбирса) национальным символом страны и порядке применения официального логотипа. Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение принято в целях реализации Указа президента КР «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».

Согласно приложению к постановлению, логотип снежного барса представляет собой динамичное изображение животного в профиль — с поднятой головой, направленным вперед взглядом и приподнятым изогнутым хвостом, символизирующим решимость, движение вперед и внутреннюю силу. Шаг, начинающийся с правой лапы, трактуется как благой знак и движение по верному пути.

Логотип разрешено использовать:

на государственных наградах, монетах, банкнотах и памятных медалях;

при оформлении государственных праздников, официальных мероприятий и юбилеев;

в сувенирной и полиграфической продукции, архитектуре, дизайне зданий и транспорта;

при проведении фестивалей, выставок и ярмарок;

в образовательных, культурных и имиджевых проектах, а также на официальных сайтах, представляющих Кыргызстан.

Запрещено искажать изображение, использовать его в политической агитации, рекламе, противоречащей законодательству, или в контексте, наносящем ущерб имиджу государства.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено утвердить план мероприятий по сохранению популяции и ареала обитания снежного барса.

За неправильное или незаконное использование символа предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.