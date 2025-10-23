Барса утвердили как символ Кыргызстана и ввели правила применения

Кабинет министров Кыргызской Республики утвердил постановление о признании снежного барса (илбирса) национальным символом страны и порядке применения официального логотипа. Документ подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Решение принято в целях реализации Указа президента КР «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики».
Согласно приложению к постановлению, логотип снежного барса представляет собой динамичное изображение животного в профиль — с поднятой головой, направленным вперед взглядом и приподнятым изогнутым хвостом, символизирующим решимость, движение вперед и внутреннюю силу. Шаг, начинающийся с правой лапы, трактуется как благой знак и движение по верному пути.
Логотип разрешено использовать:
- на государственных наградах, монетах, банкнотах и памятных медалях;
- при оформлении государственных праздников, официальных мероприятий и юбилеев;
- в сувенирной и полиграфической продукции, архитектуре, дизайне зданий и транспорта;
- при проведении фестивалей, выставок и ярмарок;
- в образовательных, культурных и имиджевых проектах, а также на официальных сайтах, представляющих Кыргызстан.
Запрещено искажать изображение, использовать его в политической агитации, рекламе, противоречащей законодательству, или в контексте, наносящем ущерб имиджу государства.
Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено утвердить план мероприятий по сохранению популяции и ареала обитания снежного барса.
За неправильное или незаконное использование символа предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.