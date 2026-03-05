20:19
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
Власть

Урмат Асанбаев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта

Фото из интернета. Урмат Асанбаев

Урмат Асанбаев назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, занимавший эту должность Казыбек Молдажиев освобожден.

Урмат Асанбаев является мастером спорта по вольной борьбе и активно участвует в спортивной жизни Кыргызстана. В марте 2014 года он упоминался как старший тренер на молодежном первенстве страны. В прошлом активно занимался единоборствами и выступал на международных турнирах по национальному виду борьбы кулатуу.

Возглавлял дирекцию по олимпийским игровым видам спорта и проведению спортивно-массовых мероприятий «Жаштык».

Из открытых источников известно, что Урмат Асанбаев является основателем и руководителем сети магазинов спортивного питания и экипировки «Империя спорта» (Imperia Sport). Они представлены в Бишкеке и других городах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364745/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Коллективу Минздрава КР представили первого заместителя главы
Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи
Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области
Полпреда президента в Чуйской области сняли с должности
Чуйское облуправление капитального строительства возглавил Болот Апилов
У министра юстиции Кыргызстана сменился заместитель
По итогам конкурса планируется зачислить до 5 тысяч человек в кадровый резерв
Все кадровые перестановки после увольнения главы ГКНБ в одном материале
Амантур Турсуниязов возглавил Кыргызскую геологическую службу
Мэр Шопокова Раджу Норузбаев подал в отставку
Популярные новости
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы Кыргызстан вывозит граждан через Оман, первые рейсы уже согласованы
В&nbsp;Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ В Ошской области представили нового руководителя управления ГКНБ
В&nbsp;Кыргызстане хотят запретить ввоз и&nbsp;перерегистрацию авто без катализаторов В Кыргызстане хотят запретить ввоз и перерегистрацию авто без катализаторов
Бизнес
Как выбрать подарок к&nbsp;8&nbsp;Марта за&nbsp;10&nbsp;минут и&nbsp;получить его уже завтра Как выбрать подарок к 8 Марта за 10 минут и получить его уже завтра
&laquo;Айыл Банк&raquo; объявляет мегаакцию по&nbsp;всем кредитным продуктам «Айыл Банк» объявляет мегаакцию по всем кредитным продуктам
Binance и&nbsp;MEGA объявляют о&nbsp;партнерстве для развития криптоэкосистемы в&nbsp;КР Binance и MEGA объявляют о партнерстве для развития криптоэкосистемы в КР
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
5 марта, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:44
Борец Эрназар Акматалиев поднялся на второе место в мировом рейтинге UWW
19:41
Урмат Асанбаев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта
19:22
Каракол получил сертификацию Travelife Certified на выставке ITB Berlin
19:00
Врач назвал главную причину проблем со спиной у молодежи в Кыргызстане