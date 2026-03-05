Урмат Асанбаев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта

Урмат Асанбаев назначен директором Государственного агентства физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, занимавший эту должность Казыбек Молдажиев освобожден.

Урмат Асанбаев является мастером спорта по вольной борьбе и активно участвует в спортивной жизни Кыргызстана. В марте 2014 года он упоминался как старший тренер на молодежном первенстве страны. В прошлом активно занимался единоборствами и выступал на международных турнирах по национальному виду борьбы кулатуу.

Возглавлял дирекцию по олимпийским игровым видам спорта и проведению спортивно-массовых мероприятий «Жаштык».

Из открытых источников известно, что Урмат Асанбаев является основателем и руководителем сети магазинов спортивного питания и экипировки «Империя спорта» (Imperia Sport). Они представлены в Бишкеке и других городах.