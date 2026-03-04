Депутат обратилась к властям поддержать развитие качественной журналистики. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК Салтанат Аманова.

По ее словам, сегодня зарплата журналистов составляет от 13 до 20 тысяч сомов, самое много — 30 тысяч сомов.

«Ее явно недостаточно для развития качественной профессиональной журналистики. Сейчас она превратилась больше в популистскую, не выходящую из уровня блогерства. В стране перестала развиваться расследовательская журналистика, исчезают журналы. А ведь люди привыкли верить тому, что пишут в прессе.

Пришло время вывести журналистику на новый уровень и комплексно решить насущные проблемы сотрудников СМИ — от жилплощади до повышения их зарплат», — отметила Салтанат Аманова.

Она также призвала уделить внимание и писателям.