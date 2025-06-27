Я стриг Садыра Жапарова. Задержан мужчина, обманувший таксиста

В Сети распространили ролик, где мужчина заглядывает в окно авто и говорит, что он отсидел 10 лет, стриг Садыра Жапарова, и даже если родственники Ташиева придут к нему, то ему «по барабану».

В описании говорится, что мужчина со своим другом нанял таксиста приехать из Бишкека в село Ивановка, где они вышли, не заплатив за проезд. Якобы мужчина угрожал таксисту и ушел.

В пресс-службе МВД заявили, что этот мужчина задержан.

«На ролике неизвестный мужчина в агрессивной и уничижительной форме, с грубым нарушением этических норм высказывается в адрес высшего руководства страны. Указанный видеоматериал рассматривается на предмет наличия признаков правонарушения в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики», — отметили в милиции.

Фото пресс-службы МВД КР

Кроме того, установлено, что задержанного 40-летнего А.Т.Т. разыскивает УВД Ленинского района по подозрению в краже. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.