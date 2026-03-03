Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области

Айбек Шаменов освобожден от должности полномочного представителя президента в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, на освободившуюся должность назначен Мамыржан Рахимов.

Напомним, Шаменова назначили на должность в декабре 2024 года.

Весной 2025-го Садыр Жапаров объявил устное замечание полномочному представителю в Баткенской области Айбеку Шаменову за недопустимый тон общения с жителями села Достук. Напомним, в соцсетях распространилось видео со встречи полпреда в Баткенской области с жителями села Достук, где обсуждалось место, куда переселят местное население. В ролике можно увидеть, как чиновник грубо реагирует на просьбы и вопросы сельчан. Пользователи соцсетей потребовали отставки Айбека Шаменова.

Позже экс-полпред попросил у жителей Достука прощение.