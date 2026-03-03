Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу

Адылбек Касымалиев встретился с представителями компании Edelweiss Group AG. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, представители компании выразили заинтересованность в привлечении международных инвесторов и финансировании инфраструктурных проектов государственного значения на территории Кыргызской Республики.
«В частности, речь шла о привлечении частных и юридических лиц из европейских стран к банковским и корпоративным услугам в рамках свободной экономической зоны и банка Edelweiss. Организация свободной экономической зоны рассматривается в приоритетном порядке на территории, где расположен ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод». Будут осуществляться финансирование и применяться европейские технологии при реализации проектов в сфере перерабатывающей промышленности и энергетики», — говорится в сообщении.
В завершение встречи председатель кабмина отметил, что Кыргызстан всегда открыт для сотрудничества с предпринимателями, заинтересованными в инвестировании в государство, при этом необходимо соблюдение национального законодательства.
Адылбек Касымалиев поручил госорганам провести соответствующую работу на основе вышеуказанных предложений.
Справка 24.kg
Из открытых источников известно, что Edelweiss Group AG – швейцарская компания, образованная в 2019 году. Она ведет деятельность в нескольких странах Европы, Азии и Африки. Edelweiss Group AG является разработчиком уникальной технологии экологически чистой добычи тонкого и ультратонкого золота и других ценных ресурсов из отработанных пород.
Эта технология позволяет добывать до 30 процентов золота из отвалов в местах разработки полезных ископаемых. Edelweiss Group AG обладает подтвержденными сертифицированными запасами промышленных и драгметаллов на более чем 10 миллиардов евро.