Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу

Адылбек Касымалиев встретился с представителями компании Edelweiss Group AG. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, представители компании выразили заинтересованность в привлечении международных инвесторов и финансировании инфраструктурных проектов государственного значения на территории Кыргызской Республики.

«В частности, речь шла о привлечении частных и юридических лиц из европейских стран к банковским и корпоративным услугам в рамках свободной экономической зоны и банка Edelweiss. Организация свободной экономической зоны рассматривается в приоритетном порядке на территории, где расположен ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод». Будут осуществляться финансирование и применяться европейские технологии при реализации проектов в сфере перерабатывающей промышленности и энергетики», — говорится в сообщении.

В завершение встречи председатель кабмина отметил, что Кыргызстан всегда открыт для сотрудничества с предпринимателями, заинтересованными в инвестировании в государство, при этом необходимо соблюдение национального законодательства.

Адылбек Касымалиев поручил госорганам провести соответствующую работу на основе вышеуказанных предложений.