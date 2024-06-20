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Власть

Депутаты одобрили создание СЭЗ «Международный финансовый центр «Джалал-Абад»

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении рассмотрели и одобрили два законопроекта: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (Налоговый кодекс, Закон «О свободных экономических зонах в КР», Закон «Об инвестициях в КР») и «О создании свободной экономической зоны «Международный финансовый центр «Джалал-Абад». Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Законопроекты представил один из инициаторов – депутат Мейкинбек Абдалиев. По его словам, документы направлены на создание свободной экономической зоны «Международный финансовый центр «Джалал-Абад», а также на упорядочение и укрепление нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность вновь созданного финансового центра. Инициаторами законопроектов выступили 29 депутатов.

Соглано документам, предлагается на базе города Джалал-Абада создать финансовый центр, в котором могут осуществлять деятельность компании, оказывающие финансовые и другие услуги иностранным контрагентам (брокерские, страховые, консультационные и прочие услуги). 

Законопроектом предусматривается, что резиденты СЭЗ «Международный финансовый центр «Джалал-Абад» могут получать соответствующие налоговые льготы только в том случае, если они реализуют не менее 90 процентов своих услуг внешним контрагентам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297072/
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