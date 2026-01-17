14:16
Власть

В Кыргызстане смягчают требования к обустройству СЭЗ

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий требования к обустройству территории свободных экономических зон. Поправки вносятся в постановление правительства № 332 от 16 июня 2014 года.

Согласно проекту, государство планирует расширить перечень допустимых материалов, которые можно использовать при оснащении и ограждении территорий СЭЗ. Теперь, помимо металлоконструкций, бетона и колючей проволоки, разрешат и «иные материалы», согласованные с уполномоченным органом в сфере таможенного дела. Это, по мнению разработчиков, позволит проектировщикам и инвесторам применять современные решения и удешевить инфраструктуру.

Кроме того, предлагается установить исключение: требования, связанные с размещением объектов под охранным контролем, не будут распространяться на территории СЭЗ, ориентированные на туризм и привлечение инвестиций.

Как отмечают в кабмине, цель инициативы — создать более гибкие условия для развития СЭЗ, повысить привлекательность регионов для иностранного капитала и ускорить запуск новых проектов.

 
