В Минстрое КР проведена ротация руководителей четырех департаментов

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики проведена кадровая ротация на уровне руководителей департаментов. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев. Об этом сообщили в Минстрое.

Церемония состоялась 3 марта под председательством министра строительства Нурдана Орунтаева. В ней приняли участие его заместители и сотрудники министерства.

Согласно принятому решению, ротация затронула четыре ключевых подразделения министерства:

Эрназарбек Суеркулов освобожден от должности директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и назначен директором департамента государственной экспертизы.

Маратбек Акназаров, в свою очередь, переведен с должности директора департамента государственной экспертизы на пост директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля.

Ислан Момоконoв освобожден от должности директора департамента жилищно-гражданского строительства и назначен директором департамента инженерно-изыскательских работ.

Болот Чолпонбаев переведен с должности директора департамента инженерно-изыскательских работ на пост директора департамента жилищно-гражданского строительства.

Министр Нурдан Орунтаев отметил, что внутренняя ротация направлена на более эффективное использование кадрового потенциала, совершенствование системы управления, усиление обмена опытом и повышение качества работы подразделений.