Царикаев рассказал о выявленных пропусках-вездеходах для большегрузов в Бишкеке

Глава муниципальной инспекции мэрии Бишкека Мирлан Таалайбеков (известный под псевдонимом Царикаев) рассказал, что в столице выявили большегрузные авто, которые используют так называемые пропуски-вездеходы.







На видео, опубликованном Мирланом Таалайбековым, показали водителей большегрузных авто, у которых имеется пропуск, разрешающий передвижение по улицам Бишкека, несмотря на существующий запрет. Выдан он Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

Глава муниципальной инспекции призвал водителей, имеющих такие пропуски, добровольно сдать их и не нарушать правила.

Отметим, что в Бишкеке с 1 июня по 1 сентября с 10.00 до 19.00 введено временное ограничение движения грузовых автомобилей по муниципальным дорогам с максимальной общей массой свыше 18 тонн при достижении дневной температуры воздуха 28°С и выше.