Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал идею сократить состав комиссии

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов прокомментировал инициативу депутатов Жогорку Кенеша о сокращении численности ЦИК.

По его словам, действующий состав из 12 человек обеспечивает конституционный принцип паритетного формирования — по шесть членов от президента и парламента. Это, отметил он, позволяет учитывать позиции обеих ветвей власти и поддерживать институциональный баланс.

Маматов заявил, что даже при формальном сохранении паритета уменьшение состава до 8 или 10 человек объективно снижает представительность органа и может повлиять на распределение влияния внутри комиссии.

«В кризисных или политически чувствительных ситуациях оказать давление на широкий коллегиальный состав значительно сложнее, чем на ограниченное число членов. Чем меньше состав — тем ниже порог воздействия на итоговые решения», — подчеркнул член ЦИК.

Он также отметил, что механизмы формирования ЦИК напрямую связаны с доверием общества и международных наблюдателей к выборам. Поэтому обсуждение любых изменений должно учитывать не только эффективность и финансовые затраты, но и необходимость сохранения независимости органа, отвечающего за проведение избирательных кампаний.

Напомним, в Жогорку Кенеш внесли проект конституционного закона, предусматривающий сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов. Документ подготовлен группой депутатов.