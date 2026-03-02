20:49
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Власть

Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал идею сократить состав комиссии

Член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов прокомментировал инициативу депутатов Жогорку Кенеша о сокращении численности ЦИК.

По его словам, действующий состав из 12 человек обеспечивает конституционный принцип паритетного формирования — по шесть членов от президента и парламента. Это, отметил он, позволяет учитывать позиции обеих ветвей власти и поддерживать институциональный баланс.

Маматов заявил, что даже при формальном сохранении паритета уменьшение состава до 8 или 10 человек объективно снижает представительность органа и может повлиять на распределение влияния внутри комиссии.

«В кризисных или политически чувствительных ситуациях оказать давление на широкий коллегиальный состав значительно сложнее, чем на ограниченное число членов. Чем меньше состав — тем ниже порог воздействия на итоговые решения», — подчеркнул член ЦИК.

Он также отметил, что механизмы формирования ЦИК напрямую связаны с доверием общества и международных наблюдателей к выборам. Поэтому обсуждение любых изменений должно учитывать не только эффективность и финансовые затраты, но и необходимость сохранения независимости органа, отвечающего за проведение избирательных кампаний.

Напомним, в Жогорку Кенеш внесли проект конституционного закона, предусматривающий сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов. Документ подготовлен группой депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364087/
просмотров: 1485
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения документов для наследства
Кыргызстан перейдет на цифровое управление парламентом в 2026 году
В Жогорку Кенеше начали обсуждать штрафы за ложную маркировку органики
ЦИК предложили сократить: вместо 12 членов останется только 7
Кыргызстан и Великобритания активизируют обмен опытом в законотворчестве
Еще один депутат ЖК решил сдать мандат — Чынгыз Ажибаев
Голосовать станет выгоднее, чем продавать голос? Поправки к закону о выборах
Экс-депутат ЖК Кундузбек Сулайманов объяснил досрочный отказ от мандата
В Жогорку Кенеш внесли закон о венчурном финансировании и поддержке стартапов
Алмасбек Абытов назначен руководителем аппарата Жогорку Кенеша
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
В&nbsp;КР&nbsp;хотят ввести штрафы за&nbsp;выезд детей для получения религиозного образования В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования
&laquo;Будет даже лучше, чем раньше&raquo;. Президент прокомментировал разлад с&nbsp;Ташиевым «Будет даже лучше, чем раньше». Президент прокомментировал разлад с Ташиевым
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам н...
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов