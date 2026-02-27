ЦИК предложили сократить: вместо 12 членов останется только 7

В Жогорку Кенеш внесли проект конституционного закона, предусматривающий сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов. Документ подготовлен группой депутатов.

Проект разработан во исполнение Указа президента от 30 декабря 2025 года, направленного на оптимизацию государственного управления и снижение бюрократической нагрузки. Инициаторы утверждают, что уменьшение числа членов ЦИК повысит эффективность работы комиссии, ускорит принятие решений и сократит расходы республиканского бюджета.

Согласно проекту, меняется порядок формирования состава:

трех членов Центризбиркома предлагается назначать по представлению главы государства;

четырех — избирать парламенту по собственной инициативе.

Авторы считают, что новая схема обеспечит баланс между ветвями власти и исключит риск блокирования решений из-за равного количества голосов.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения основаны на международной практике, где эффективность избирательных органов не зависит от большого числа их участников.

Проект не требует дополнительных бюджетных расходов и не несет негативных социальных или правовых последствий, говорится в справке-обосновании.