ЦИК предложили сократить: вместо 12 членов останется только 7

В Жогорку Кенеш внесли проект конституционного закона, предусматривающий сокращение состава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики с 12 до 7 членов. Документ подготовлен группой депутатов.
Проект разработан во исполнение Указа президента от 30 декабря 2025 года, направленного на оптимизацию государственного управления и снижение бюрократической нагрузки. Инициаторы утверждают, что уменьшение числа членов ЦИК повысит эффективность работы комиссии, ускорит принятие решений и сократит расходы республиканского бюджета.
Согласно проекту, меняется порядок формирования состава:
- трех членов Центризбиркома предлагается назначать по представлению главы государства;
- четырех — избирать парламенту по собственной инициативе.
Авторы считают, что новая схема обеспечит баланс между ветвями власти и исключит риск блокирования решений из-за равного количества голосов.
В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения основаны на международной практике, где эффективность избирательных органов не зависит от большого числа их участников.
Проект не требует дополнительных бюджетных расходов и не несет негативных социальных или правовых последствий, говорится в справке-обосновании.