США готовят 500-процентные пошлины для стран, торгующих с Россией

Президент США Дональд Трамп одобрил продвижение двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который предусматривает введение пятисотпроцентных пошлин в отношении стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает Fox News.

Документ направлен на усиление экономического давления на Россию с целью принуждения к прекращению войны против Украины. Законопроект предоставляет президенту США расширенные полномочия по экономической изоляции Москвы, включая применение так называемых вторичных санкций в отношении третьих стран.

В частности, законопроект предусматривает введение пятисотпроцентной пошлины на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть, нефтепродукты или уран.

Предполагается, что такая мера ударит по доходам России и одновременно станет сдерживающим фактором для ее торговых партнеров.

Законопроект пока не принят окончательно и должен пройти рассмотрение и голосование в Конгресс США. В случае одобрения он станет одной из самых жестких санкционных инициатив США за последнее время и может существенно повлиять на международную торговлю и отношения Вашингтона с рядом крупных экономик.