КР намерена добиться самообеспечения по трем импортным видам продовольствия

Кыргызстан намерен добиться самообеспечения по трем импортным видам продовольствия, заявил сегодня на республиканском заседании глава государства Садыр Жапаров.

По его словам, слаженная работа в аграрном секторе дала конкретные результаты. За пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции приблизился к 2 триллионам сомов.

«Это означает, что в отрасли появились новые рабочие места, выросли доходы сельских семей, а вместе с регионами начала укрепляться экономическая самостоятельность всей республики.

В результате на сегодня КР полностью обеспечивает себя шестью из девяти основных социально значимых видов продовольствия. Это является стратегическим показателем продовольственной устойчивости и национальной продовольственной безопасности. Ранее все эти продукты в значительной степени импортировались. В перспективе у нас есть планы добиться самообеспечения и по оставшимся трем видам продовольствия, отказавшись от импорта», — отметил Садыр Жапаров.

Он добавил, что более 60 наименований отечественной сельскохозяйственной продукции экспортируются в свыше 80 стран мира, подтверждая конкурентоспособность наших фермеров на международных рынках.

«За этими успехами в сельском хозяйстве стоит совместный и самоотверженный труд государства, кооперативов, переработчиков, а также тысяч крестьян и фермеров в селах. Они поверили в происходящие в республике изменения и получили реальные инструменты для развития своих отраслей.

Понимая, что водные ресурсы являются основой урожая, мы уделяем особое внимание модернизации ирригационной инфраструктуры. За пять лет построены и реконструированы каналы, насосные станции и гидротехнические сооружения. Внедрены современные системы учета и распределения водных ресурсов. Тысячи фермеров получили оборудование для капельного и дождевального орошения. Это позволило существенно повысить урожайность, снизить риски и увеличить эффективность каждого гектара земли.

Своей деятельностью мы не просто развиваем промышленность. Мы формируем устойчивую модель сельской экономики, работающей на благосостояние человека. Наша цель, чтобы каждый житель села ощущал поддержку государства, с уверенностью смотрел в завтрашний день и гордился своим вкладом в развитие КР», — резюмировал президент.
