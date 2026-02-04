ОПЕК выделит $20 миллионов на обеспечение кыргызстанцев чистой питьевой водой

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 4 февраля в третьем чтении приняли законопроект о ратификации кредитного соглашения между Кыргызстаном и Фондом ОПЕК по вопросам международного развития.

Документ предусматривает дополнительное финансирование программы «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)».

Фонд выделит $20 миллионов на 20 лет с 5-летним льготным периодом под 1,25 годовых.

Ранее в программы «Всеобщий доступ к водоснабжению и санитарии (Фаза 1)» было привлечено $180 миллионов. Эти средства направят на улучшение доступа к безопасной питьевой воде и санитарии в 126 сельских населенных пунктах Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Кабмин обещает обеспечить чистой водой более 425 тысяч человек.