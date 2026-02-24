В КР меняют правила работы нотариусов: введены новые нормы для оформления

В Кыргызстане обновлены правила, регулирующие работу нотариусов и порядок оформления нотариальных действий. Соответствующие изменения принял кабмин, внеся корректировки в несколько ранее действующих постановлений.

Главное новшество — все государственные пошлины за нотариальные действия теперь будут оплачиваться только через единую информационную систему НБМС. Бумажные квитанции к нотариальным актам больше не требуются — статус оплаты фиксируется автоматически в системе.

Также уточнены процедуры для дистанционного оформления нотариальных действий, включая корректное определение перечня документов, которые могут быть оформлены удаленно, и введение новых норм по выдаче нотариальных приказов на взыскание долгов, алиментов или невыплаченной зарплаты.

Отдельно прописан порядок направления копий нотариальных приказов должникам — теперь документы должны отправляться не позднее следующего дня и могут дублироваться по электронной почте или мессенджерам.

Кроме того, ужесточены требования к срокам лицензирования отдельных видов деятельности — срок рассмотрения увеличен с одного года до трех.

Постановление вступает в силу через десять дней.