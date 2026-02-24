12:29
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

В КР меняют правила работы нотариусов: введены новые нормы для оформления

В Кыргызстане обновлены правила, регулирующие работу нотариусов и порядок оформления нотариальных действий. Соответствующие изменения принял кабмин, внеся корректировки в несколько ранее действующих постановлений.

Главное новшество — все государственные пошлины за нотариальные действия теперь будут оплачиваться только через единую информационную систему НБМС. Бумажные квитанции к нотариальным актам больше не требуются — статус оплаты фиксируется автоматически в системе.

Также уточнены процедуры для дистанционного оформления нотариальных действий, включая корректное определение перечня документов, которые могут быть оформлены удаленно, и введение новых норм по выдаче нотариальных приказов на взыскание долгов, алиментов или невыплаченной зарплаты.

Отдельно прописан порядок направления копий нотариальных приказов должникам — теперь документы должны отправляться не позднее следующего дня и могут дублироваться по электронной почте или мессенджерам.

Кроме того, ужесточены требования к срокам лицензирования отдельных видов деятельности — срок рассмотрения увеличен с одного года до трех.

Постановление вступает в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363250/
просмотров: 744
Версия для печати
Материалы по теме
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
Почему в КР могут подорожать юридические услуги, объяснил Дастан Бекешев
В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент
В Кыргызстане запускают дистанционные нотариальные услуги
Кабмин наконец озаботился тем, как упростить сделки с недвижимостью
Почему алименты проще взыскать через нотариуса, рассказали в Минюсте
Алименты без суда. Все нотариусы прошли обучение по выдаче приказа
В Кыргызстане алименты теперь можно взыскивать через нотариуса
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
12:21
«Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на профилактическую беседу «Инстаграм-революционер» из Манаса сходил в ГКНБ на про...
12:19
Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
12:16
Президента КР попросят выделить средства из бюджета на газификацию населения
12:13
В Кыргызстан прибыл международный тревел-блогер Коннор Кампергини
12:11
В Бишкеке задержали участкового, подозреваемого в жестоком избиении задержанного