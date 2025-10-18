10:25
Власть

Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент

Президент подписал Закон «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах».

Отмечается, что целью документа является обеспечение своевременной уплаты, прозрачности и достоверного учета поступления государственной пошлины в бюджет государства, взимаемой нотариусами.

Законом установлено, что взимаемая государственная пошлина уплачивается в день совершения нотариального действия и выдачи документов, имеющих юридическое значение.

Документ принят Жогорку Кенешем 24 сентября 2025 года.
