Общество

Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В частности, Закон «О нотариате КР» дополняется нормой о том, что осуществление нотариальной деятельности без применения контрольно-кассовой машины является основанием для отзыва лицензии, 

Совершение нотариальных действий без уплаты налогов и страховых взносов также является основанием для отзыва лицензии, говорится в документе.

Отмечается, что документ принят в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой экономики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349269/
