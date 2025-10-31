Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

В частности, Закон «О нотариате КР» дополняется нормой о том, что осуществление нотариальной деятельности без применения контрольно-кассовой машины является основанием для отзыва лицензии,

Совершение нотариальных действий без уплаты налогов и страховых взносов также является основанием для отзыва лицензии, говорится в документе.

Отмечается, что документ принят в целях совершенствования налогового законодательства, упрощения процедур налогового администрирования, а также создания условий для добросовестной конкуренции и сокращения теневой экономики.