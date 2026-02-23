Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе. Об этом Гуля Кожокулова заявила на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции при обсуждении проекта закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 22 августа 2025 года в городе Бишкеке».

По ее словам, сегодня многие граждане как КР, так и РК, которые проживают и работают в приграничных районах двух стран, жалуются на проблемы с прохождением пунктов пропуска на границе.

«Как вы знаете, те 90 дней, которые разрешены при прохождении границы, считают путем сложения выездов и въездов граждан. Казахстан — братская страна, у президентов двух стран сложились хорошие отношения, неужели нельзя убрать данный режим 90 на 180, чтобы не страдал народ? Ведь нас так многое связывает, люди работают на рынках двух стран, много смешанных браков. Надо оперативно решать данный вопрос, если надо включая народную дипломатию, проявлять большую настойчивость в переговорах с РК», — отметила Гуля Кожокулова.

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев отметил, что вопрос неприменения режима 90 на 180 обсуждается с Казахстаном уже давно.

«Каждый год мы поднимаем его перед соседним государством. Однако в 2025 году мы не получили ответа на свой запрос и вынуждены были применить такой же режим в отношении граждан Казахстана. Если завтра Казахстан отменит данный режим, мы тоже сразу же откажемся от него.

При этом хочу отметить, что граждане РК не сталкиваются с бюрократическими препонами при регистрации. Мы постоянно мониторим ситуацию на границе и можем сказать, что большого числа граждан РК, которые не могут попасть в КР, не наблюдается.Также хочу добавить, что сейчас мы через внесение поправок в законодательство намерены ввести послабления для определенной категории граждан РК, которые не могут попасть на территорию КР», — добавил он.