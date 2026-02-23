15:09
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе

Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе. Об этом Гуля Кожокулова заявила на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции при обсуждении проекта закона «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 22 августа 2025 года в городе Бишкеке».

По ее словам, сегодня многие граждане как КР, так и РК, которые проживают и работают в приграничных районах двух стран, жалуются на проблемы с прохождением пунктов пропуска на границе.

«Как вы знаете, те 90 дней, которые разрешены при прохождении границы, считают путем сложения выездов и въездов граждан. Казахстан — братская страна, у президентов двух стран сложились хорошие отношения, неужели нельзя убрать данный режим 90 на 180, чтобы не страдал народ? Ведь нас так многое связывает, люди работают на рынках двух стран, много смешанных браков. Надо оперативно решать данный вопрос, если надо включая народную дипломатию, проявлять большую настойчивость в переговорах с РК», — отметила Гуля Кожокулова.

Замминистра иностранных дел Алмаз Имангазиев отметил, что вопрос неприменения режима 90 на 180 обсуждается с Казахстаном уже давно.

«Каждый год мы поднимаем его перед соседним государством. Однако в 2025 году мы не получили ответа на свой запрос и вынуждены были применить такой же режим в отношении граждан Казахстана. Если завтра Казахстан отменит данный режим, мы тоже сразу же откажемся от него.

При этом хочу отметить, что граждане РК не сталкиваются с бюрократическими препонами при регистрации. Мы постоянно мониторим ситуацию на границе и можем сказать, что большого числа граждан РК, которые не могут попасть в КР, не наблюдается.Также хочу добавить, что сейчас мы через внесение поправок в законодательство намерены ввести послабления для определенной категории граждан РК, которые не могут попасть на территорию КР», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363159/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат просит пересмотреть правила пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане
Лидеры Кыргызстана и Казахстана обсудили политические преобразования
«Фридом банк Казахстан» отказался от идеи создать «дочку» в Кыргызстане
Москва и Астана обсуждают даты визита Владимира Путина в Казахстан
Садыр Жапаров принял главу МИД Казахстана Ермека Кошербаева
Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры
Соглашение с Кыргызстаном по пансионатам на Иссык-Куле ратифицировал Казахстан
Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев посетит Кыргызстан с официальным визитом
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
Этническим кыргызам, проживающим в Казахстане, могут упростить въезд в КР
Популярные новости
Снести все конструкции и&nbsp;вернуть фонтан на&nbsp;проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
23 февраля, понедельник
15:04
В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
15:02
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане продолжает снижаться
14:52
Депутат призвала решить вопрос с Казахстаном по пропускному режиму на границе
14:49
После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
14:47
Как мы могли заранее знать? Мэр Бишкека о демонтаже конструкций возле ЦУМа