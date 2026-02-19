Место Нурланбека Тургунбек уулу в Жогорку Кенеше может занять Джайлообай Нышанов

Экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о досрочном сложении полномочий депутата. В ЦИК пока данный вопрос не рассматривался.

Кто придет на вакантное место пока официально не сообщалось. Нурланбек Тургунбек уулу участвовал в парламентских выборах, прошедших 30 ноября 2025 года, по многомандатному избирательному округу № 15.

Согласно количеству набранных голосов следующим депутатом должен был стать Алишер Эрбаев, однако он был назначен директором Антитеррористического центра ГКНБ. Поэтому сейчас мандат могут выдать Джайлообаю Нышанову, который в списке идет следующим после Эрбаева. На прошедших выборах Нышанов получил 5 тысяч 865 голосов (8,69 процента).

Фото из интернета. Джайлообай Нышанов

Справка:

Джайлообай Нышанов родился 1 сентября 1968 года в селе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области. В 1995 году окончил КНУ имени Жусупа Баласагына по специальности «экономист».

Трудовая деятельность:

2021 год — советник председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас»;

2022–2023 годы — директор ОсОО «Манас Тур»;

2023–2024 годы — директор Джалал-Абадского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас»;

2024 год — депутат VII созыва Жогорку Кенеша КР.





