Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес через частных аудиторов

Задержанные сотрудники ГКНБ занимались грабежом предпринимателей, заявил депутат Исманали Жороев на заседании Жогорку Кенеша, где рассматривалась кандидатура Жумгалбека Шабданбекова на пост председателя ГКНБ.

По словам депутата, эти сотрудники выстроили схему поборов, нанимая частных аудиторов для проведения необоснованных проверок. Парламентарий подчеркнул, что силовики использовали заключения частных специалистов, которые носят лишь рекомендательный характер, как инструмент давления.

«Задержанные сотрудники ГКНБ, опираясь на выводы нанятых ими частных аудиторов, обвиняли бизнесменов в нанесении ущерба государству. Путем угроз и запугивания они просто грабили предпринимателей, заставляя их выплачивать огромные суммы. Это не имело ничего общего с законным госаудитом или госэкспертизой», — заявил Исманали Жороев.

Депутат передал просьбу бизнес-сообщества положить конец этой практике. Он подчеркнул, что только заключения Счетной палаты или государственных органов могут быть основанием для претензий, и призвал новое руководство ведомства взять ситуацию под контроль.