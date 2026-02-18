13:22
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Власть

Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес через частных аудиторов

Задержанные сотрудники ГКНБ занимались грабежом предпринимателей, заявил депутат Исманали Жороев на заседании Жогорку Кенеша, где рассматривалась кандидатура Жумгалбека Шабданбекова на пост председателя ГКНБ.

Читайте по теме
Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан

По словам депутата, эти сотрудники выстроили схему поборов, нанимая частных аудиторов для проведения необоснованных проверок. Парламентарий подчеркнул, что силовики использовали заключения частных специалистов, которые носят лишь рекомендательный характер, как инструмент давления.

«Задержанные сотрудники ГКНБ, опираясь на выводы нанятых ими частных аудиторов, обвиняли бизнесменов в нанесении ущерба государству. Путем угроз и запугивания они просто грабили предпринимателей, заставляя их выплачивать огромные суммы. Это не имело ничего общего с законным госаудитом или госэкспертизой», — заявил Исманали Жороев.

Депутат передал просьбу бизнес-сообщества положить конец этой практике. Он подчеркнул, что только заключения Счетной палаты или государственных органов могут быть основанием для претензий, и призвал новое руководство ведомства взять ситуацию под контроль.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362518/
просмотров: 1274
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен
Жогорку Кенеш без обсуждения дал согласие на назначение нового председателя ГКНБ
Бывший сотрудник ГКНБ Сыдык Дуйшенбиев (Пито) водворен в СИЗО-1 до 15 апреля
В Кыргызстане заговорили о создании следственного комитета. Зачем это надо
В Джалал-Абаде снят начальник УГКНБ Тынчтык Субанкулов. Кто еще лишился постов?
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
В ГКНБ поменялся заместитель председателя
Здание редакции «Баткен Таны» возвращено государству — ГКНБ
Исхак Масалиев предложил пересмотреть резонансные дела ГКНБ за последние годы
Комитет ЖК одобрил Жумгалбека Шабданбекова на пост главы ГКНБ
Популярные новости
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;началом Рамазана и&nbsp;дарит 30&nbsp;ночей безлимита Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026&nbsp;&mdash; в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;SAIMA + O!TV Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
18 февраля, среда
13:06
Парламент одобрил кандидатуры трех новых министров без обсуждения Парламент одобрил кандидатуры трех новых министров без...
13:00
В Бишкеке на выходные немного похолодает. Прогноз погоды на 19-22 февраля
12:48
Депутат: Задержанные сотрудники ГКНБ грабили бизнес через частных аудиторов
12:47
В Жогорку Кенеше есть куратор ГКНБ. Дастан Бекешев интересуется, зачем он нужен
12:34
Айбек Джунушалиев: В Бишкеке обработали 93,5 тысячи деревьев за год