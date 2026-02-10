15:45
Власть

Прячут дома. Проблему детей с аутизмом и синдромом Дауна подняла депутат

Детей с аутизмом, синдромом Дауна и детским церебральным параличом из-за стигмы прячут дома. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам заявила депутат Жылдыз Садырбаева.

По ее словам, общество сильно стигмирует детей, поэтому прячут, особенно в селах.

«Их никому не показывают, но это еще больше усугубляет состояние ребенка. Ведь чем раньше оказывается поддержка, тем быстрее его можно реабилитировать. Государству нужно вести информационную работу среди населения. Люди должны понять: не надо прятать детей дома, просто они с особенностями развития. Родители должны принять обстоятельства и состояние ребенка — именно от них зависит адаптация», — сказала Жылдыз Садырбаева.

Она добавила, что официальная статистика количества таких детей разнится с данными, представленными первым замминистра здравоохранения Айбеком Маткеримовым.

Поэтому предложила создать единую электронную универсальную базу данных и охватить всех детей с расстройствами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361372/
просмотров: 371
