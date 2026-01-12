23:19
Общество

В США представили куклу Барби с аутизмом

Американская компания Mattel представила куклу Барби, у которой наблюдаются внешние признаки расстройства аутического спектра, пишет BBC News.

Так, взгляд новой куклы Барби направлен несколько в сторону, она носит наушники с шумоподавлением. Это больше чем просто аксессуар — они помогают ей расслабиться, когда она чувствительна к внешним раздражителям, пишут производители. Также у куклы есть спиннер и планшет для альтернативной и дополнительной коммуникации — инструмент, который помогает ей выражать себя способами, отличными от речи.

Барби одета в платье свободной посадки и в туфли на плоской подошве.

Кукла была создана в сотрудничестве с некоммерческой организацией ASAN, специализирующейся на защите прав людей с аутизмом.

Ранее компания Mattel представила куклы Барби с ограниченными возможностями: слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа.

Эта линейка «особенных» кукол призвана расширить представления детей и их родителей о многообразии нормы.
