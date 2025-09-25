Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что в настоящее время не имеется убедительных научных данных, подтверждающих возможную связь между развитием аутизма и приемом ацетаминофена (также называемого парацетамолом) в период беременности.

Расстройства аутистического спектра — широкий спектр расстройств, обусловленных особенностями развития головного мозга, — имеются почти у 62 миллионов человек в мире (1 случай на 127 человек). В последние годы они получают больше внимания и более широко диагностируются.

Однако точная причина аутизма не определена и, предположительно, связана с целым рядом факторов.

Вопрос о взаимосвязи между приемом ацетаминофена при беременности и аутизмом активно изучался в последнее десятилетие в рамках многочисленных, в том числе крупномасштабных, исследований. На сегодня такая взаимосвязь достоверно не установлена.

ВОЗ рекомендует всем женщинам продолжать выполнять указания врачей и медицинских работников, способных оценить индивидуальные особенности женщины и подобрать необходимые лекарственные препараты. Во время беременности, особенно в первые три месяца, следует с осторожностью принимать любые лекарственные препараты, следуя рекомендациям медицинских специалистов.

Имеется также обширный массив неопровержимых доказательств того, что вакцинация детей не является причиной аутизма.

Однозначный вывод об этом был сделан в рамках крупных качественных исследований, проведенных во многих странах. Начиная с 1999-го, консультирующие ВОЗ независимые эксперты неоднократно подтверждали, что вакцины, в том числе содержащие тиомерсал или алюминий, не вызывают аутизм или другие отклонения в развитии.

Уточняется, что календарь иммунизации детей принят во всех странах, благодаря чему за последние 50 лет спасено по меньшей мере 154 миллиона жизней.

Такие календари постоянно обновляются в свете современных научных достижений и в настоящее время обеспечивают защиту детей, подростков и взрослых от 30 инфекционных заболеваний.

Затягивание или нарушение сроков плановой иммунизации либо их изменение без надлежащего анализа доказательной базы резко повышает риск распространения инфекций не только среди детей, но и в общей массе населения. Наибольшей опасности при этом подвергаются младенцы, не достигшие возраста вакцинации, а также лица с ослабленной иммунной системой или сопутствующими заболеваниями.